Marko vindt Ferrari geen makkelijkere tegenstander dan Mercedes: "Wel sympathieker"

De nieuwe reglementen hebben in de Formule 1 voor een fikse verandering gezorgd. Regerend constructeurskampioen Mercedes deelt namelijk niet langer de lakens uit. De Duitse ploeg moet snelheid toegeven om de teams van Ferrari en Red Bull Racing. Deze twee teams vechten nu prachtige duels uit, zo bleek tijdens de eerste races van het seizoen.

Red Bull vocht vorig jaar een titanduel uit met Mercedes. Red Bull-kopman Max Verstappen duelleerde op epische wijze met zijn rivaal Lewis Hamilton en uiteindelijk kroonde de Nederlander zich tot wereldkampioen. Dit jaar vecht Verstappen vooral zijn duels uit Ferrari-superster Charles Leclerc. Zowel in Bahrein als in Jeddah waren de twee in stevige duels met elkaar verwikkeld.

Sympathieker

Red Bull-adviseur Helmut Marko kijkt bij het Duitse RTL naar de duels met Ferrari en Mercedes. Marko krijgt de vraag of Ferrari makkelijker te bestrijden is dan Mercedes. De Oostenrijker reageert er op zijn eigen manier op: "Een makkelijkere tegenstander? Ik zou het zo niet willen omschrijven hoor. Maar misschien wel sympathieker, als je dat op die manier kan uitdrukken. Bij beide ploegen speelt passie en emotie een belangrijke rol, maar zeker ook het stukje respect naar elkaar toe."

Wapenfeit

Marko wil Ferrari bewust geen makkelijke tegenstander noemen. De Oostenrijker heeft de tegenstander uitgebreid bekeken en er is hem iets opgevallen. "Die Ferrari kent geen zwaktes, onder alle omstandigheden en temperaturen is hij gewoon goed. De wagen was sterk in zowel Bahrein als Jeddah en dat is een sterk wapenfeit. Het is voor ons nog niet duidelijk hoe Ferrari dat voor elkaar heeft gekregen. Maar die auto is ongetwijfeld heel erg snel."