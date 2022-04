Video: De Saoedische podiumceremonie door de ogen van Verstappens champagnefles

Vorig weekend won Max Verstappen de Saoedische Grand Prix in Jeddah. De Nederlandse Red Bull-coureur vocht een reusachtig duel uit met rivaal Charles Leclerc maar uiteindelijk kwam hij als winnaar uit de bus. De fles rozenwater, in Saoedi-Arabië zijn ze niet bepaald fan van alcohol, was dus dik verdiend.

Tegenwoordig probeert de media-afdeling van de sport alles zo goed mogelijk in beeld te brengen. Ook op de champagneflessen bevinden zich anno 2022 camera's. De beelden hiervan zijn vrijwel nooit live te zien op televisie maar na afloop verschijnen ze regelmatig online. Ook nu deelt men de beelden van Verstappens feestelijkheden vanuit het perspectief van de fles.