Marko denkt dat Verstappen rol kan spelen bij mogelijke Porsche-deal

Max Verstappen is overduidelijk de kopman van Red Bull Racing. De Nederlandse regerend wereldkampioen voelt zich overduidelijk op zijn plaats bij de renstal. Dat werd begin dit jaar nog maar eens duidelijk toen Verstappen zijn contract verlengde tot 2028. Het megacontract zorgt ervoor dat Verstappen straks 12 jaar actief is bij Red Bull.

Verstappen is naast de stercoureur ook het uithangbord van het team. Hij schittert regelmatig in promotiefilmpjes van de ploeg en ook voormalig motorleverancier Honda profiteerde mee van de populariteit van de Limburger. Inmiddels worden de geruchten over een deal tussen Porsche en Red Bull Racing steeds groter. De Duitsers zouden motoren gaan leveren vanaf 2026, als men besluit de sport te betreden.

Schaakspel

Red Bull-adviseur Helmut Marko denkt dat Verstappen nog wel eens een grote rol kan gaan spelen bij een mogelijke komst van Porsche. Tegenover Formel1.de is Marko duidelijk: "Max is zeker een belangrijk figuur in het schaakspel. Het is niet raar dat fabrikanten daarnaar kijken. In dat opzicht is het belangrijk dat het team kan zeggen, kijk wij hebben de beste coureur onder contract staan. Er vinden altijd gesprekken plaats over het binnen halen van iemand. Als je zo iemand hebt werkt dat ook stimulerend voor iedereen binnen het team."

Logisch

Marko wil echter niet te hard van stapel lopen. De Oostenrijker wil niet teveel speculeren over de toekomst en is daar ook duidelijk over: "Als ik nu goed ofzo ga roepen, dan gaan jullie ervanuit dat we al een deal hebben gesloten. Alles ligt nog open. Maar het is wel logisch dat wij de aantrekkelijkste partner zijn. Als je nummer 1 op de auto hebt staan in 2026 is dat prachtig. We zijn echter nog heel erg ver verwijderd van dat punt."