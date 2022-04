Marko ziet vergelijkbare situatie bij Ferrari: "Ze hebben overduidelijk een kopman"

Na twee races kan men voorzichtig concluderen dat Red Bull Racing en Ferrari de dienst gaan uitmaken. Regerend constructeurskampioen Mercedes heeft overduidelijk de boot gemist en de Duitse renstal moet snelheid toegeven op de concurrentie. Het lijkt er ook op dan Max Verstappen dit jaar gaat duelleren met Charles Leclerc.

De Monegaskische Ferrari-coureur duelleerde met Verstappen in Bahrein en Jeddah. De twee kemphanen streden op het scherpst van de snede maar geven elkaar wel nét genoeg ruimte. Leclerc won in Bahrein nadat Verstappen uitviel in de slotfase. In Saoedi-Arabië trok Verstappen aan het langste eind. Het is veelbelovend voor de komende 21 races.

Opvallend genoeg heeft Carlos Sainz zich nog niet kunnen mengen in het duel. De Spaanse Ferrari-coureur was vorig jaar immers sneller dan Leclerc. Red Bull-topadviseur Helmut Marko denkt dat de verhoudingen hierdoor verschuiven. Bij Servus TV spreekt hij zich uit: "Vorig jaar versloeg Sainz Leclerc, nu is de Monegask echter in topvorm. Dat betekent dat wij niet op hulp van Sainz kunnen rekenen. Ze hebben dus een situatie die te vergelijken valt met die van ons, er is overduidelijk een nummer één bij het team."