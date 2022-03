Kolles ziet bijzondere oorzaak crash Schumacher: "Resultaat van de druk van zijn teamgenoot"

Mick Schumacher debuteerde afgelopen seizoen in de Formule 1 bij het team van Haas. De getalenteerde Duitser kende een waardeloos seizoen maar op één punt maakte veel indruk. Schumacher was zijn teamgenoot Nikita Mazepin namelijk voortdurend te snel af, hij won het interne duel glansrijk.

Dit jaar is alles echter anders. Mazepin werd ontslagen door Haas en de Rus werd last minute vervangen door oude bekende Kevin Magnussen. De Deen is overduidelijk sneller dan Mazepin en de auto is ook overduidelijk beter dan vorig seizoen. Magnussen scoorde direct punten in de eerste twee races van het seizoen. Schumacher doet het ook beter maar punten zitten er nog niet in.

Druk

In Saoedi-Arabië verscheen Schumacher afgelopen weekend ook niet aan de start van de race. De Duitser crashte zeer zwaar in de kwalificatie waardoor de race niet kon starten. Voormalig Spyker-teambaas Colin Kolles denkt dat de crash een bijzondere oorzaak had. Hij spreekt zich uit bij Sport1: "Het was echt een shockerend moment, het was het resultaat van de druk van zijn teamgenoot. De lat ligt veel hoger maar het mooie is dat hij de uitdaging aankan."

Cultuurshock

De komst van Magnussen is in ieder geval wel een soort cultuurshock voor Schumacher. De Duitser versloeg in zijn eerste seizoen immers aan de lopende band zijn toenmalige teamgenoot Mazepin. Nu is alles echter anders en Kolles denkt dat er ook niet veel gaat veranderen: "Magnussen gaat echt niet slechter worden. Hij zal zelfs alleen maar beter gaan worden in de komende races."