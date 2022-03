Steiner verwacht geen terugval: "Denk dat we plek kunnen behouden"

Het team van Haas was jarenlang het lelijke eendje van het Formule 1-veld. De Amerikaanse renstal scoorde afgelopen seizoen geen enkel puntje in de sport en de coureurs kwamen zo goed als nooit door het eerste kwalificatiedeel heen. Dit jaar is alles echter anders en is Haas zeker niet de langzaamste meer.

Haas lijkt één van de grootste winnaars van de nieuwe reglementen. De Amerikaanse renstal kende een lastig voorseizoen maar in Bahrein werd comeback kid Kevin Magnussen direct vijfde. In Saoedi-Arabië greep de Deense coureur gelijk weer puntjes waardoor Haas het seizoen op positieve wijze is begonnen. Tweede coureur Mick Schumacher heeft nog geen punten gepakt maar ook zijn seizoenstart is aanzienlijk beter dan vorig jaar.

Behouden

Teambaas Günther Steiner leeft dan ook in een soort droom. De Italiaan verwacht dat zijn team dit niveau kan vasthouden. In de F1 Nation Podcast spreekt hij zich uit: "Momenteel kunnen wij niet strijden met Ferrari en Red Bull. Ik denk wel dat de plek kunnen behouden van waar wij nu staan. De rest zal dichterbij komen maar met het budgetplafond is het niet meer zo dat je maar geld kan blijven uitgeven en blijft door ontwikkelen."

Gelijk speelveld

Steiner is in zijn nopjes met de regels omtrent het budgetplafond. De goedlachse Italiaan ziet zijn ploeg ervan profiteren. "Wij blijven ons ook door ontwikkelen en we worden ook beter. Het speelveld is momenteel zeer gelijk in de Formule 1 en dat was ook het idee van de nieuwe financiële reglementen. We wilden dit bereiken met het budgetplafond want het is veel boeiender als de kleinere teams kunnen meestrijden in het middenveld."