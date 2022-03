Newey tevreden over nieuwe regels: "Sport heeft geluk dat wij en Ferrari even snel zijn"

De eerste twee races van het nieuwe Formule 1-seizoen stemmen de fans hoopvol. Het is duidelijk dat men weer een spannende strijd kan verwachten. Tijdens de eerste twee wedstrijden in Bahrein en Saoedi-Arabië bleek immers dat de teams van Ferrari en Red Bull Racing elkaar nauwelijks ontlopen.

In Bahrein werd duidelijk dat Ferrari en Red Bull overduidelijk een stap sneller zijn dan de concurrentie. Kopmannen Charles Leclerc en Max Verstappen vochten een prachtig duel uit en uiteindelijk kwam Leclerc als winnaar uit de bus. In Saoedi-Arabië kreeg de wereld een soort gelijk gevecht te zien en dit maal kwam Verstappen als winnaar uit de bus. Het lijkt er dan ook op dat de nieuwe reglementen hun werk doen.

Dezelfde snelheid

Het was de bedoeling dat de coureurs elkaar beter zouden kunnen volgen. Tijdens de afgelopen seizoenen was dit vaak lastiger. De regels lijk effect te hebben aangezien de twee renstallen elkaar amper ontlopen. Red Bull-topontwerper laat in de F1 Nation Podcast weten dat deze strijd door nog iets anders komt: "De Formule 1 heeft momenteel het geluk dat wij en Ferrari tijdens de eerste twee races ongeveer dezelfde snelheid hadden. Daardoor hadden we een goede strijd."

Goede kant

Newey is na twee races in ieder geval redelijk positief over de nieuwe regels. De Brit laat in de podcast weten dat hij goede dingen waarneemt. "Als je het over close racen hebt, de coureurs zeggen over het algemeen dat je elkaar iets makkelijker kan volgen. Alhoewel, Max riep over de radio dat hij tot twee seconden kon naderen en daarna niet meer dichterbij kwam. Ik denk wel dat dit de goede kant op is gegaan."