Ralf Schumacher blij voor neef Mick: "Magnussen grotere uitdaging dan Mazepin"

Mick Schumacher had de hoop om in Saoedi-Arabië voor het eerst in zijn loopbaan WK-punten te kunnen pakken. Het liep echter allemaal iets anders, tijdens de kwalificatie crashte hij snoeihard. Zijn Haas was volledig afgeschreven en Schumacher werd afgevoerd naar het ziekenhuis voor onderzoek. Hij kwam er zonder letsel vanaf maar verscheen niet aan de start van de race.

Vanuit de pitbox zag hij zijn nieuwe teamgenoot Kevin Magnussen wederom een puike race rijden. De Deense coureur werd vijfde tijdens de seizoensopener en ook in Jeddah liep alles weer op rolletjes. Magnussen kende een iets moeilijkere race en kwam uiteindelijk op de negende plaats over de finishlijn en hiermee pakte hij weer punten. Het moet Schumacher het gevoel geven dat er meer in het vat zit.

Leren

Magnussen werd vlak voor het seizoen ingevlogen als vervanger van de ontslagen Nikita Mazepin. Oud-coureur Ralf Schumacher vindt deze wissel een goede zaak voor zijn neefje Mick. Tegenover de Duitse tak van Sky Sports spreekt hij zich uit: "Het is duidelijk dat Magnussen een grotere uitdaging is dan Mazepin. Het is echter nog maar Micks tweede jaar in de Formule 1 dus hij leert nog steeds heel erg veel."

Eergevoel

De crash van zijn neef kwam even goed binnen bij Ralf Schumacher maar nu maakt hij zich er niet zo druk meer over. Hij spreekt zich erover uit: "Het zag er natuurlijk heel erg dramatisch uit. Maar een coureur stapt heel snel over dat soort incidenten heen. Hij is overduidelijk superfit dus het was niet zo slecht voor hem. Het heeft zijn eergevoel vast meer aangetast want hij was bezig met een snelle ronde."