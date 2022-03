Wolff weerlegt woorden Marko: "Motor heeft ervoor gezorgd dat wij 8 jaar op rij kampioen zijn geworden"

Het team van Mercedes had zich de seizoenstart vast wat rooskleuriger voorgesteld. De Duitse regerend constructeurskampioen kwam er in zowel Bahrein als Saoedi-Arabië niet aan te pas en zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton is zijn topvorm kwijt. Ook moet men bij Mercedes knarsetandend toegeven dat Red Bull Racing en Ferrari toch echt sneller zijn.

Bij de concurrentie ziet men ook heus wel dat Mercedes aardig in de penarie zit. Bij Red Bull lijken ze zich totaal geen zorgen meer te maken over de Duitse equipe. Red Bull-adviseur Helmut Marko riep bijvoorbeeld al dat het nogal ongebruikelijk is voor Mercedes dat ze niet meer de motor kunnen opschroeven om vooraan mee te doen.

Achterstand

Marko lijkt een puntje te hebben, de Mercedes-klantenteams komen immers ook niet bepaald goed uit de verf. Mercedes-teambaas Toto Wolff wil er tegenover de internationale media echter helemaal niets van weten: "Ik vind het belangrijk om niet naar slechts één aspect van de auto te kijken. We werken met zijn allen, we zijn één team. We staan allemaal op achterstand en dan is er meer dan alleen een probleem bij bijvoorbeeld de motoren."

Puinhoop

Wolff wil dan ook zijn motorafdeling helemaal niet afvallen. De temperamentvolle Oostenrijker is juist trots op zijn mannen en vrouwen van de motorafdeling. "We mogen niet vergeten dat deze motor ervoor heeft gezorgd dat wij acht jaar op rij de constructeurstitel hebben gewonnen. Nu moeten we onze kop erbij houden en met alle kracht die we hebben deze puinhoop oplossen."