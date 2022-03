Marko verwacht weinig van Mercedes: "Dat is volgens mij voor het eerst"

Red Bull Racing staat vanavond met veel vertrouwen aan de start van de Saoedische Grand Prix. Sergio Perez start op pole position en Max Verstappen begint de race vanaf de vierde plaats. De grootste concurrentie zal de Oostenrijkse renstal vandaag waarschijnlijk krijgen uit de Italiaanse hoek van Ferrari.

Mercedes lijkt geen rol te gaan spelen in de straten van Jeddah. De regerend constructeurskampioen kende een dramatische kwalificatie en Lewis Hamilton kwam niet eens door Q1 heen. Teamgenoot George Russell bereikte de laatste sessie met de hakken over de sloot en reed uiteindelijk de zesde tijd. Bij Red Bull verwachten ze dan ook niet veel van de Duitse concurrent.

Ongebruikelijk

Red Bull-adviseur Helmut Marko verwacht ,ondanks de pole van Perez, veel van de Italiaanse concurrentie. Tegenover zijn landgenoten van ServusTV spreekt Marko zich uit: "Ferrari ligt voor. Misschien kan je beter zeggen: Red Bull Powertrains staat tweede en Mercedes op de ongebruikelijke derde plaats. Dat is volgens mij voor het eerst. Het is zeer ongebruikelijk dat ze niet gewoon de motor kunnen opschroeven om vooraan te kunnen staan."

Porpoising

Marko maakt zich niet te druk over de Mercedessen. Hamilton en Russell hebben namelijk nog steeds veel last van porpoising. Topadviseur Marko wrijft zich in zijn handen: "Ze stuiteren overduidelijk het meeste. Bij de remzones kan je dat duidelijk zien dat Hamiltons hoofd ernstig op en neer gaat, ik denk dat dit echter een kwestie van tijd is. Als ze het probleem hebben aangepakt, dan kunnen ze beginnen met het finetunen van de wagen."