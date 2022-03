Video: Steiner vloekt erop los in Amerikaanse radioshow

Het team van Haas kon gisteren weer juichen in Jeddah. Kevin Magnussen kende een moeilijke race, hij had ernstige nekklachten, maar hij kwam toch als negende over de streep. Dat betekende een tweede puntenfinish op rij en dat is fantastisch voor een team dat vorig jaar geen enkel punt scoorde.

Teambaas Günther Steiner was dan ook vol vreugde. De Italiaan werd live ingebeld in de Amerikaanse radioshow 'Speed City' en daar nam hij geen blad voor de mond. Hij schold er lustig op los en gaf aan dat hij vorig seizoen de gehele paddock zou doen voor een paar puntjes. Het zorgde voor lichte paniek bij de radiohosts.

Why the world loves Guenther Steiner, his no BS comments from Saudi Arabia LIVE



He gives an assessment of their day and also candidly (explicit) tells us what he would have done for points last year.



