Verstappen genoot in Jeddah: "Pittige maar goede race"

Max Verstappen nam gisteren sportief revanche na zijn pijnlijke uitvalbeurt bij de seizoensopener. De Nederlandse regerend wereldkampioen won in het discutabele Saoedi-Arabië na een episch duel met Charles Leclerc. De Red Bull-coureur pakte daarmee zijn eerste overwinning van het nieuwe seizoen en glom van oor tot oor.

Verstappen startte de race vanaf de vierde plaats en snoepte bij de start de derde plek af van Carlos Sainz. De Nederlander wist daarna optimaal te profiteren van de safety car-fase. In de slotfase van de race kwam hij daarna in een episch gevecht terecht met Ferrari-coureur Charles Leclerc. De twee coureurs vochten een hard maar fair duel uit en Verstappen ging er met de winst van door.

Perez

Na afloop van de race was Verstappen dan ook tevreden. Hij stond weer op het hoogste treetje van het podium en daar genoot hij van. Op zijn eigen website spreekt hij zich uit: "Dit was een pittige maar goede race. We hadden een beetje geluk met de safety car waardoor we naar de tweede plek doorschoven. Dat was jammer voor Checo maar ik denk dat we daarna pas echt snelheid te pakken hadden."

Banden

Verstappen kwam hiernaar achter Charles Leclerc terecht en dat mondde uit in weer een heerlijk duel. Verstappen pakte het tactisch aan: "Ik zag dat Charles in de snelle bochten aan het pushen was. Daarom probeerde ik mijn banden te sparen. Na de VSC zag je dat hij problemen met zijn banden kreeg. Ik kreeg een paar keer de kans om de aanval in te zetten maar Charles deed het goed in de eerste bocht. Het was niet makkelijk maar het is gelukt. Ik ben blij dat we eindelijk goed zijn begonnen."

Makkelijker

Het was in Jeddah duidelijk dat de nieuwe regels hun werk deden, de coureurs konden elkaar veel makkelijker volgen dan voorheen. Verstappen genoot er van: "Dit jaar is het makkelijker om goed een bocht uit te komen als je binnen een halve seconde van je voorganger zit. Daardoor is het vergeleken met vorig jaar moeilijker om een aanval in de laatste bocht te plegen. Het is lastiger om een aanval te plannen."