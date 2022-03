Marko blij voor Verstappen maar baalt voor Perez: "Safety car kent winnaars en verliezers"

Red Bull Racing begon vorige week dramatisch aan het gloednieuwe seizoen. In Bahrein vielen beide coureurs uit maar gisteren namen Max Verstappen en Sergio Perez sportief revanche in Saoedi-Arabië. Verstappen won de race na een prachtig duel met Charles Leclerc en Sergio Perez stelde de vierde plaats veilig.

Perez startte de race op pole position en begon de race op puike wijze. De Mexicaan had echter pech met de timing van de safety car en viel daardoor terug naar de vierde stek. Verstappen reed lang tweede maar kwam vlak achter Charles Leclerc terecht. Ze duelleerden op het scherpst van de snede en in de absolute stak Verstappen zijn rivaal voorbij en won hij de wedstrijd.

Topsnelheden

Na afloop was de opluchting groot bij Verstappens team Red Bull. Alle kopstukken waren stevig in hun nopjes met de race in Jeddah. Teamadviseur Helmut Marko sprak zich tevreden uit over de winst bij Sky Sports: "Dankzij de enorme topsnelheden waren wij in staat om de Ferrari in te halen. Het was een buitengewone manoeuvre dus Max is al dat geld wel waard."

Winnaars & verliezers

Marko was zeer blij met de overwinning van Verstappen maar daarnaast leefde hij ook mee met Perez. De Mexicaan verloor zijn goede positie doordat hij vlak voor de safety car de pits in dook. Marko spreekt zich erover uit: "Die safety car was niet optimaal. Perez verloor daardoor zijn podium. Een safety car-fase kent altijd winnaars en verliezers. Perez had meer tire wear, daarom moesten we hem een rondje eerder naar binnen halen."