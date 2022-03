Schumacher ambitieus: "Niet vreemd om te zeggen dat we een podium kunnen pakken"

Het team van Haas rijdt vanmiddag met goede hoop de pitbox uit in Saoedi-Arabië. De Amerikaanse renstal lijkt weer helemaal terug na enkele dramatische jaren. In Bahrein waren de mannen van Günther Steiner de absolute smaakmakers en men scoorde dikke punten dankzij comeback kid Kevin Magnussen.

Magnussen kwam als vijfde over de streep in Bahrein en men aast in Jeddah op een volgend goed resultaat. Teamgenoot Mick Schumacher scoorde in Bahrein geen punten maar pakte wel het beste resultaat uit zijn loopbaan. De jonge Duitser kwam als elfde over de streep maar was daar niet echt tevreden mee, hij wil meer want er zit veel potentie in de nieuwe VF-22.

Ontevreden

De teleurstelling stemt Schumacher zelfs tevreden, hij is nog nooit zo blij geweest met een bittere teleurstelling. De sympathieke Haas-coureur spreekt zich uit tegenover Motorsport.com: "Het laat ons zien dat we ondanks ons beste resultaat ontevreden mogen zijn. We weten namelijk dat we veel meer in onze mars hebben. Het is dan ook heerlijk om teleurgesteld te zijn want we dromen van meer. Dat motiveert alleen maar meer om elke keer harder te werken."

Podium

Schumachers doel voor de Saoedische Grand Prix is dan ook duidelijk. De Duitse coureur wil niets liever dan punten pakken in de straten van Jeddah. Hij is er nogal duidelijk over: "Dit is de positie waarop wij azen. Wij willen zo dichtbij mogelijk zitten om de kruimels op te rapen. Het is niet vreemd om te zeggen dat wij dit jaar op het podium kunnen eindigen. We hebben nog 22 races op de kalender staan en veel weekenden kunnen chaotisch verlopen."