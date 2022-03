Magnussen realistisch: "Ik zie ons niet naar podium rijden"

In 2021 was de Haas niet vooruit te branden, maar de start van 2022 was voor de Amerikaanse renstal veelbelovend. Kevin Magnussen scoorde direct bij de openingsrace in Bahrein een knappe vijfde plek. Echter, een podium is volgens de Deen een brug te ver.

"Ik zie ons niet snel naar podium rijden, maar ik zou een beetje verwachten dat we in de positie zouden zijn waarin we ons in Bahrein bevonden, aan de leiding van het middenveld ...", vertelde Magnussen donderdag aan verslaggevers tijdens de Grand Prix van Saoedi-Arabië. "Als je daar rijdt, ben je de eerste die profiteert als veel coureurs problemen hebben … of er is op het juiste moment een rode vlag op een moeilijk in te halen circuit , of zoiets."

Magnussen behaalde in 2014 bij zijn debuut al eens eremetaal met een tweede plek in Australië voor het team van McLaren. De zoon van voormalig F1-coureur Jan Magnussen wilt graag meer trofeeën meenemen naar huis. "Dat is iets waar ik van droom."

Toch blijft de de Deen realistisch en tempert de verwachtingen. "Er is altijd het gevaar dat je zo'n geweldige eerste race hebt en je verwacht er dan elke keer te zijn", doelt de 29-jarige coureur op zijn stormachtige debuut. "Mijn eerste race in de F1 stond ik op het podium en daarna was ik teleurgesteld over alles wat geen overwinning was, omdat ik als tweede eindigde."

"Ik zal die fout niet meer maken, bekijk het race per race, bouw dit kampioenschap op en haal gewoon elke keer het maximale."