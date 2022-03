Video: Magnussen laat dochter kennis maken met de Formule 1

Kevin Magnussen keerde halsoverkop terug bij het team van Haas om de ontslagen Nikita Mazepin te vervangen. De Deense coureur beleeft tot nu toe een droom comeback. Hij kende een prima eerste weekend en beloonde zichzelf met een prachtige vijfde plaats bij de seizoensopener in Bahrein.

De gehele familie Magnussen mocht mee genieten van het succes want de Deen had vrouw en kind meegenomen naar het circuit. Hij weet hiermee veel harten te doen smelten. Na afloop van de race zette hij namelijk zijn dochtertje in de cockpit van zijn bolide. Zijn team Haas deelt de schattige beelden op social media.