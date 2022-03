Williams gaat door met W Series-kampioen Chadwick

Het team van Williams heeft vandaag bekend gemaakt dat ze langer blijven samenwerken met de regerend wereldkampioen van de W Series. Tijdens de afgelopen seizoenen werkte was Jamie Chadwick al onderdeel van de driver academy van de renstal. Deze deal blijft dus van kracht in 2022.

Chadwick wist beide seizoenen van de nieuwe W Series-klasse te winnen. In het kampioenschap voor enkel vrouwen wist ze twee seizoenen op rij de concurrentie te overklassen. Ze had in principe een stapje hogerop op het oog maar ook dit seizoen is ze actief in de W Series, ze gaat op jacht naar haar derde wereldtitel op rij in de damesklasse.

In de W Series zijn ook superlicentiepunten te verdienen. De Britse heeft dus al een aardig hoeveelheid punten verzameld waardoor ze in theorie in de toekomst ook kan uitkomen in de Formule 1. Ze heeft nog een lange weg te bewandelen maar door de verplichte trainingen van rookies dit jaar liggen er kansen.