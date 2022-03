Haas haalt oude Rosberg-meme van stal na superrace Magnussen

Het team van Haas kende een perfecte seizoensstart in Bahrein. De geplaagde ploeg scoorde vorig jaar geen enkel puntje maar staat nu al op 10 punten. Die punten werden allemaal gescoord door Kevin Magnussen, de comeback kid reed een waanzinnige race. Het team verkeert in jubelstemming.

Het social media-team draait overuren en men haalt oude Formule 1-memes van stal. Begeleidt door de tekst "The comeback-kid is in town" deelt men een bewerkte foto van een bekende Nico Rosberg-meme. Op de foto is het lachende gezicht van Magnussen geplakt en de fans kunnen er om lachen.