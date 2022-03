Marko geeft toe: "Allebei de auto's hadden hetzelfde probleem"

Red Bull Racing werd voorafgaand de Grand Prix van Bahrein getipt als de grote favoriet. In zowel de kwalificatie als de race moesten ze echter hun meerderen erkennen in Ferrari. Max Verstappen en Sergio Perez leken een prima resultaat naar huis te brengen maar het lot besliste anders.

Verstappen vocht geruime tijd om het hoogste treetje met uiteindelijke winnaar Charles Leclerc. De Nederlander verloor het duel en hij leek genoegen te moeten nemen met de tweede plaats. In de slotfase ging het echter mis en viel zijn bolide ineens helemaal stil. Teammaat Perez vond zichzelf toen terug op de derde plaats maar ook hij meldde zich in paniek op de boordradio. Even later stond de Mexicaan achterstevoren op de baan en was hij ook een uitvaller.

Brandstoftoevoer

Red Bull scoorde dus helemaal geen enkel puntje en de teleurstelling was enorm. Teamadviseur Helmut Marko kwam na afloop van de race met onheilspellend nieuws. Tegenover de verzamelde internationale media sprak hij zich uit: "Allebei de auto's hadden hetzelfde probleem met de brandstoftoevoer. We weten ook nog niet precies wat het probleem echt was."

Problemen

Verstappen klaagde al meerdere ronden voor zijn uitvalbeurt over problemen. De regerend wereldkampioen meldde zich meermaals op de boordradio en het team zocht naar oplossingen. Marko: "De problemen bij Max kwamen iets eerder aan het licht, we zagen het binnen één ronde. Bij Perez dachten we dat de problemen gestabiliseerd waren maar in de laatste ronde had hij geen vermogen meer en spinde hij. Dat was zeker geen rijdersfout."