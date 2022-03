Mercedes toont respect voor Bottas na superkwalificatie

Tot vorig jaar was Valtteri Bottas de trouwe tweede coureur van Mercedes. Sinds dit jaar is hij echter coureur van Alfa Romeo, zijn Mercedes-stoeltje is ingenomen door George Russell. Het respect voor Bottas is nog steeds aanwezig bij de Duitse renstal, hij kreeg immers een reusachtig afscheid bij zijn vertrek.

Ook in Bahrein is er veel onderling respect. Bottas kwalificeerde zich op een knappe zesde plaats en mag daardoor de derde startrij delen met zijn voormalig teamgenoot Lewis Hamilton. De Brit en Mercedes hebben nog zeer veel respect voor Bottas. Op sociale media delen ze een foto waarop Hamilton zijn waardering voor Bottas laat blijken.