Magnussen blijft jubelen: "Dit is zo leuk!"

Kevin Magnussen leeft momenteel in een soort achtbaan. Nog geen twee weken geleden werd de Deen plotseling ingevlogen als de vervanger de ontslagen Nikita Mazepin bij Haas. Hij werd in recordtempo klaargestoomd voor zijn comeback en gisteren was hij de grote verrassing van de kwalificatie in Bahrein.

De Deense Haas-coureur vloog ,ondanks wat hydraulische problemen, over de baan en kwalificeerde zich uiteindelijk op een knappe zevende plek. Tegenover Sky Sports was hij sprakeloos: "Toen ik voor het eerst weer in de auto stapte had in meteen een pijnlijke nek. Na de tests weet je meestal niet waar je staat maar Q3 had ik dus helemaal nooit zien aankomen. Ik heb zoveel geluk dat ik in een goede auto in de Formule 1 rijd, dit is echt zó leuk! Als je als zevende start moet je voor punten gaan. Toch maak ik mij zorgen over de betrouwbaarheid, ik ga duimen."

Beloven

Magnussen stapte eigenlijk met een soort blanco gevoel in tijdens de testweek in Bahrein. Teambaas Günther Steiner had hem namelijk niets verteld over de potentie van de wagen: "Hij had helemaal niets beloofd, dat had hij natuurlijk wel kunnen doen. Het team had een goed gevoel over de auto maar naast Barcelona hadden ze weinig informatie. Hij vertelde dus dat ze dachten dat ze een sterke auto hadden maar beloven deed hij niet. Dit voelt dus echt gek."