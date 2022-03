Magnussen jubelt: "Dit is surrealistisch!"

Het team van Haas kende een belabberd voorseizoen maar tijdens de eerste trainingen van het seizoen verdween alle pijn als sneeuw voor de zon. De wagens van Mick Schumacher en Kevin Magnussen liepen als het zonnetje. Tijdens de tweede vrije training noteerden de coureurs zelfs tijden die goed genoeg waren voor de top tien.

De teruggekeerde Kevin Magnussen kon zijn geluk niet op. De Deense vervanger van de ontslagen Nikita Mazepin was zeer in zijn nopjes met zijn tiende plaats in de tweede training. Tegenover Motorsport.com spreekt hij zich uit: "Ik kan echt niet geloven wat er is gebeurt. Het is zo gaaf! Dit is surrealistisch, ik ben echt heel erg blij."

Tijdens de eerste training noteerde Magnussen slechts een negentiende tijd maar volgens de Deen was daarvoor een duidelijke reden. Hij spreekt zich uit: "De auto voelde vandaag goed aan. Tijdens de eerste training concentreerden we ons meer op de afstelling voor de race zodat we daar wat meer gevoel mee kregen. We probeerden daar geen snelle tijden te klokken. In de tweede trainingen simuleerden we de kwalificatie al gingen we er nog steeds niet vol voor."