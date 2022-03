Marko over Mercedes-problemen: "Hopelijk hebben ze dat niet snel opgelost"

Afgelopen seizoen vochten Red Bull Racing en Mercedes een absurd titelduel uit. De Duitse renstal trok uiteindelijk aan het langste eind in het constructeurskampioenschap maar de meeste aandacht ging toch uit naar de strijd bij de coureurs. Max Verstappen en Lewis Hamilton vochten daar een reusachtig titanenduel uit waarin de Nederlander uiteindelijk aan het langste eind trok.

Hoe de verhoudingen dit seizoen liggen is nog onduidelijk. Tijdens de wintertests in Barcelona en Bahrein werd in ieder geval duidelijk dat Red Bull en Mercedes flink rekening moeten houden met Ferrari. Toch kijken de twee rivaliserende renstallen nog steeds voornamelijk naar elkaars verrichtingen. Bij Red Bull kijken ze met argusogen naar de klaagzang van de Duitse concurrent.

Red Bull-adviseur Helmut Marko heeft genoeg ervaring om te begrijpen dat Mercedes deze sandbag-tactiek wel vaker toepast in het voorseizoen. De Oostenrijker weet dondersgoed wat er kan gebeuren maar hij heeft zijn hoop gevestigd op het nieuwe fenomeen porpoising. Tegenover Kronen Zeitung spreekt hij zich uit: "Mercedes was nergens tijdens de test van vorig jaar maar ze wonnen wel de eerste race. Met de aerodynamica is dat dit jaar wat lastiger. Ik hoop dat ze hun problemen met het gehobbel niet zo snel oplossen."