Gene Haas trekt zelf portemonnee op problemen op te lossen

Het team van Haas kende een hobbelig voorseizoen. De Amerikaanse ploeg kwam in Barcelona niet bepaald sterk voor de dag maar daarna stapelden de problemen zich echt op. Door het uitbreken van de oorlog in Oekraïne moest men namelijk in actie overgaan. De Russische sponsorstickers werden van de wagen verwijderd en de Russische coureur Nikita Mazepin werd ontslagen.

Door het ontslag van Mazepin en het verwijderen van de sponsors zat de ploeg ineens met twee problemen. Ze zaten immers in één klap zonder coureur en hoofdsponsor. Vlak voor de start van de tweede testweek in Bahrein haalde men Kevin Magnussen terug als vervanger van Mazepin en was het personeelsprobleem dus verleden tijd. Het financiële vraagstuk bleef wel open staan maar het lijkt erop dat men ook hier tot een oplossing is gekomen.

Het Amerikaanse RACER meldt namelijk dat teameigenaar Gene Haas zelf met de oplossing is gekomen. Volgens het medium trekt hij hoogstpersoonlijk de portemonnee om het gat in de begroting te dichten. Daarnaast zou de Amerikaan teambaas Günther Steiner hebben opgedragen om geen pay-driver aan te nemen als vervanger van Mazepin. Ook is men opzoek naar nieuwe sponsors, huidige sponsors zouden intussen overwegen om meer geld te investeren in het team.