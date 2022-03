Marko positief: "Wij zijn momenteel het snelste team"

De gehele Formule 1-wereld kijkt reikhalzend uit naar het aankomende weekend. In Bahrein gaat dan immers het nieuwe seizoen van start en de verwachtingen zijn hoog gespannen. Tijdens de twee wintertests in Barcelona en Bahrein konden er immers al voorzichtig enkele conclusies worden getrokken en dat zorgt voor speculatie.

Het viel namelijk op dat de teams van Mercedes en Red Bull Racing zoals gewoonlijk weer zeer productief waren. Ook de legendarische renstal van Ferrari kwam goed voor de dag en men verwacht veel van de Italianen. Bij Mercedes duwt men zichzelf in de underdogpositie en wordt er vooral gewezen naar de grote concurrent: Red Bull. De Oostenrijkse renstal zelf barst ook van het zelfvertrouwen.

Tijden

Red Bull-adviseur Helmut Marko denkt namelijk dat zijn ploeg de favoriet is. De Oostenrijker windt er geen doekjes om en wijst trots naar de tijdenlijst. Tijdens de tests zeggen de rondetijden niet bijster veel maar Marko denkt er in gesprek met OE24 iets anders over: "Wat Mercedes heeft meegebracht ziet er echt revolutionair uit maar uiteindelijk draait het om de tijden. De prestaties zien er niet heel erg indrukwekkend uit. Ik zeg dan: Het belangrijkste is dat wij op dit moment het snelste team zijn."

Top

Toch weet Marko heus wel dat een testweek niet alles zegt. De Oostenrijker kan zich namelijk nog goed herinneren hoe de zaakjes vorig seizoen verliepen. "Ik kan mij vorig seizoen nog voor de geest halen, toen lag Mercedes immers ook nogal achter. Maar goed, wij gaan ons in eerste instantie maar eens op ons zelf en op onze auto richten. We zijn daarmee echt top onderweg."