Mazepin wil door: "Zie Formule 1 niet als gesloten hoofdstuk"

Afgelopen weekend kwam er een voorlopig einde aan het Formule 1-avontuur Nikita Mazepin. De Russische coureur werd de deur gewezen door zijn voormalig werkgever, het team van Haas. Het ontslag van Mazepin is vanzelfsprekend een gevolg van de oorlog in Oekraïne, ook de van Mazepin afkomstige sponsorstickers werden daardoor van de wagen verwijderd.

Het ontslag van Mazepin hing al geruime tijd in de lucht. Toen de oorlog in Oekraïne uitbrak reageerde het team van Haas direct, ze verwijderde alle Russische verwijzingen van de auto. Ook verbrak Haas de banden met hoofdsponsor Uralkali, het bedrijf van de vader van Nikita Mazepin. De keuze om Mazepin de deur te wijzen was een logische stap voor de buitenwacht, bij de Rus viel het nieuws echter hard op zijn dak.

Conditie

De Russische coureur was niet bepaald te spreken over zijn ontslag. De woeste Mazepin gaf gisteren een persconferentie over zijn ontslag. Daaruit bleek dat hij het Formule 1-boek nog helemaal niet wil sluiten, tegenover Motorsport.com is hij duidelijk. "Ik zie de Formule 1 niet als een afgesloten hoofdstuk. Ik zal ervoor zorgen dat ik in goede conditie blijf zodat ik klaar ben voor een mogelijke kans. Momenteel kijk ik dan ook alleen naar de Formule 1 en niet naar andere klassen."

Neutrale coureur

Mazepin wilde zelfs het speciale statement van de FIA ondertekenen. Russische en Belarussische coureurs de onder neutrale vlag willen racen moeten dat immers doen. "Het was mijn plan om als neutrale coureur mee te doen. De FIA had dit immers voorgesteld en ik had er geen enkel probleem mee. Op de avond voor mijn ontslag kwam er ook nog een extra brief bij. We waren daar nog eventjes aan het kijken omdat er zeer veel clausules in zaten. De volgende ochtend hoorde ik echter dat ik werd ontslagen. Ik had dus geen eens tijd om akkoord te gaan met die voorwaarden omdat ik ontslagen werd."