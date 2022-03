Marko hoopvol: "Liggen geen halve seconde achter"

Aankomend seizoen is een speciaal jaar voor Red Bull Racing en Max Verstappen. De Nederlander zal dit jaar zijn wereldtitel gaan verdedigen en Red Bull wil hem de best mogelijke auto geven voor deze klus. Tijdens de eerste wintertest in Barcelona kwam de Oostenrijkse formatie al goed voor de dag en dat geeft de burger moed.

Red Bull reed in Barcelona zeer veel rondjes en kende haast geen grote problemen. Daarnaast reden Verstappen en zijn teamgenoot Sergio Perez enkele snelle rondetijden, al zegt dat vanzelfsprekend weinig tijdens de wintertests. Deze week staat de tweede testweek op het programma in Bahrein. Bij Red Bull gaan ze die testweek tegemoet met het nodige vertrouwen dankzij de goede eerste wintertest.

Halve seconde

Bij het Oostenrijkse team denken ze dat het gat met waarschijnlijke concurrent Mercedes niet bijster groot zal zijn. Teamadviseur Helmut Marko is duidelijk. In gesprek met zijn landgenoten van OE24 spreekt hij zich uit: "We liggen geen halve seconde achter. We reden met harde banden terwijl Mercedes rondreed met banden die twee niveaus zachter waren. Ik kijk heel erg uit naar de volgende test."

Ander concept

Marko is in ieder geval gevuld met goed vertrouwen. De Oostenrijker is ook in zijn nopjes met de nieuwe generatie Formule 1-wagens. De auto's zijn dit jaar immers compleet anders dan voorheen door de nieuwe reglementen. Marko: "Ze zijn zwaar maar extreem snel. Het is ook interessant om te zien hoe de regels compleet verschillend zijn geïnterpreteerd. Mercedes heeft bijvoorbeeld voor een compleet ander concept gekozen dan wij."