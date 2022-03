Gene Haas bevestigt: Fittipaldi in actie tijdens testweek

Het team van Haas bevindt zich momenteel in het oog van de storm. Afgelopen weekend maakte de renstal bekend dat ze afscheid nemen van Nikita Mazepin. Tijdens de eerste testweek in Barcelona zat de Rus nog achter het stuur maar door de oorlog in Oekraïne kwam zijn positie in het geding.

Het is immers zo dat het bedrijf van zijn vader ,Uralkali, de hoofdsponsor was van de Amerikaanse renstal. Door de oorlog in Oekraïne besloot Haas de verwijzingen naar Rusland van de wagen te halen. Ook Mazepin werd dus de deur gewezen en hierdoor zit het team met een probleem. Haas heeft nu immers een open plekje.

Het is nog niet duidelijk wie hem gaat vervangen tijdens het aankomende seizoen. Deze week staat de tweede wintertest van het jaar op het programma. In Bahrein heeft Haas wel twee coureurs tot hun beschikking. Teameigenaar Gene Haas vertelt in gesprek met AP over de testvervanger: "Pietro Fittipaldi zal zeker plaats nemen in onze auto. Daar is hij voor, hij is immers onze testcoureur."

Of Fittipaldi ook de races gaat rijden is nog niet duidelijk. Haas geeft aan dat hij zich nog aan het oriënteren is op de rijdersmarkt: "We bevinden ons midden in het proces van het evalueren van de mogelijke kandidaten. We kijken wie er beschikbaar zijn en waar we rekening mee moeten houden. We zullen woensdag zeker een naam hebben. We zijn op zoek naar iemand met recente ervaring in de Formule 1."