Manager Verstappen tevreden met contractverlenging: "Hebben het beste nog niet gezien"

Gisteren werd bekend dat Max Verstappen contractverlening heeft gekregen bij het team van Red Bull Racing. De Nederlandse regerend wereldkampioen tekende bij tot en met 2028, een megacontract dus. Het nieuws hing al geruime tijd in de lucht en niemand deed er echt geheimzinnig over. Gisteren werden de geruchten dus werkelijkheid.

Het was al duidelijk dat Verstappen zich op zijn plek voelde bij de Oostenrijkse renstal. De Nederlander liet na het binnenslepen van de wereldtitel al weten dat hij nog lang bij het team wilde blijven. Nu komt zijn wens dus uit en dat legt hem geen windeieren. Naar verluid zal hij 35 miljoen dollar per jaar gaan verdienen, dit bedrag kan door bonussen oplopen tot ongeveer 50 miljoen dollar.

Toekomstplannen

Bij het kamp omtrent Verstappen is men zeer tevreden met de contractverlening. Verstappens manager Raymond Vermeulen was is zeer in zijn nopjes. Tegenover de Telegraaf is hij duidelijk: "De toekomstplannen van Red Bull zien er heel erg goed uit. De vechtspirit bij het team past heel erg goed bij ons."

Groei

Vermeulen is zeer tevreden met het nieuwe contract van zijn pupil. Verstappen is door deze contractverlenging straks 12 jaar lang Red Bull Racing-coureur. Vermeulen verwacht veel van de toekomst: "De huidige situatie voelt zeer goed. We moeten ook niet vergeten dat Max op zijn zestiende een contract kreeg aangeboden van Red Bull en ze hem via Toro Rosso goed hebben voorbereid. Ik denk dat die curve niet voorbij is. Max bevindt zich nog steeds in een groeifase. We hebben het beste nog niet gezien."