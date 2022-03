De nieuwe helm van Verstappen vanuit alle hoeken

Het is inmiddels wel bekend dat Max Verstappen dit seizoen rijdt met een compleet nieuw helmdesign. De Nederlandse Red Bull-coureur grijpt zijn wereldtitel van vorig seizoen aan om enkele gouden accenten toe te voegen aan zijn helm. Veel mensen zijn wel te spreken over het nieuwe helmontwerp.

Verstappen droeg de helm tijdens de eerste wintertest in Barcelona afgelopen week. Daar was goed te zien dat de helm er iets anders uit ziet dan voorheen. Zijn team Red Bull Racing geeft nu echter iedereen de kans om de helm vanuit alle kanten te bekijken. De renstal deelt een GIF waarop de helm aan alle kanten wordt geshowd.

From every angle 📐 360 views of @Max33Verstappen's latest lid 👇 pic.twitter.com/4KbP9GHggA