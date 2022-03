GB4-award draagt naam van George Russell

George Russell krijgt dit jaar de kans om echt mee te vechten om de echte grote prijzen. De Britse coureur is vanaf dit jaar immers de nieuwe teamgenoot van Lewis Hamilton bij het team van Mercedes. Tijdens de eerste wintertest in Barcelona leek het er vorige week op dat Mercedes weer een goede wagen heeft gemaakt.

De kans is dus groot dat Russell dit jaar aardig wat prijzen kan gaan ophalen op het podium. Er is in ieder geval al één prijs waaraan zijn naam verbonden is. Het Britse GB4 kampioenschap heeft namelijk bekend gemaakt dat de coureurs die pole pakken in de klasse de 'George Russell Pole Position Cup' ontvangen. Naast deze prijs krijgt de polesitter ook 125 pond als prijzengeld.

Russell is op zijn beurt zeer in zijn nopjes met de grote eer van de prijs. De Britse nieuwbakken Mercedes-coureur laat in een statement weten uit te kijken naar het uitreiken van de gloednieuwe award: "Ik kijk er echt naar uit om de winnaar van de George Russell Pole Position Cup van 2022 te feliciteren aan het einde van het jaar."