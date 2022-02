Mazepin spreekt zich uit: "Ik heb geen controle over wat er gebeurt"

Nikita Mazepin bevindt zich momenteel in het oog van de storm. De Russische Haas-coureur zit in een lastig parket sinds de invasie van Rusland in Oekraïne. Zijn werkgever Haas besloot daarop om de Russische verwijzingen en Uralkali-sponsorstickers van de wagen te verwijderen. Opvallend aangezien Uralkali eigendom is van de vader van Mazepin.

De Russische coureur zweeg de afgelopen dagen over de situatie, nu heeft hij echter op Twitter van zich laten horen. Mazepin is duidelijk in zijn post: "Het is een moeilijke tijd en ik heb geen controle over wat er allemaal gebeurt. Ik kies ervoor om mij te focussen op waar ik wel controle over heb en dat is hard werken en mijn best doen van voor Haas." De kans is ook aanwezig dat Mazepin door de problemen zijn stoeltje kan verliezen.

To my fans and followers - it's a difficult time and I am not in control over a lot of what is being said and done. I'm choosing to focus on what I CAN control by working hard and doing my best for my @HaasF1Team . My deepest thanks for your understanding and support. 🙏