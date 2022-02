Steiner ontwijkt vragen over toekomst Mazepin: "Advocaten kijken er volgende week naar"

Het team van Haas nam deze dagen een belangrijke beslissing na aanleiding van de oorlog in Oekraïne. Het Amerikaanse team besloot alle verwijzingen naar Rusland van de bolide te verwijderen en verscheen vandaag in een maagdelijk witte wagen op de baan in Barcelona. Ook de sponsorstickers zijn van de wagen verdwenen.

Het Russische bedrijf Uralkali was de hoofdsponsor van het team. Ook deze stickers zijn van de wagen verdwenen, opvallend aangezien het bedrijf eigendom is van de vader van Nikita Mazepin. De coureur kroop vanochtend nog gewoon achter het stuur maar zijn toekomst bij het team is momenteel nog zeer onduidelijk net als de gehele situatie rondom de sponsering.

More about Guenther Steiner Haas-teambaas Steiner doet modellenwerk in nieuwe teamkleding

Oorlog

Teambaas Günther Steiner sprak vanochtend tijdens de test met de media over de situatie. Hij gaf aan dat men aankomende week gaat kijken naar de juridische kant van het gebeuren. Steiner zelf spreekt zich er op duidelijke wijze over uit. Hij wordt geciteerd door Motorsport Magazine: "Toen we de contracten tekenden met Uralkali wisten we niet dat we binnen een jaar een oorlog zouden hebben. Ik had hier geen impact op. Alles ging in orde tot dit gebeurde."

Unaniem

De Italiaanse teambaas geeft aan dat hij deze beslissing heeft genomen na overleg met Uralkali zelf. Ook heeft hij gesproken met teameigenaar Gene Haas. "Zeker weten, ik zou dit niet doen zonder overleg met Gene, hij is de eigenaar van het team. Ik heb ook met de board van Haas Automation gesproken en ik heb ook met de sponsoren gesproken. Het was een beslissing die we met zijn alle hebben genomen."