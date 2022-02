Haas verwijdert per direct Russische Uralkali sponsoring

De Russische invasie in de Oekraine houdt ook de F1-paddock bezig. Het Amerikaanse Haas-team heeft een Russische hoofdsponsor en daardoor ook de Rus Nikita Mazepin als coureur. Een reactie werd door de hele paddock in Barcelona al verwacht en die kwam eerder vandaag op de social media kanalen van het team. Daar werden de logo's met Uralkali, de hoofdsponsor, verwijderd.

Vanavond maakte het team bekend dat het morgen met een geheel witte livery zal gaan testen want komende uren zullen alle sponsoruitingen van Uralkali verwijderd worden van de Haas-wagen.

Verder weerhoudt Haas zich van enig commentaar. Bij vragen aan teamleden of de persvoorlichter wat dit eventueel voor de toekomst betekent van het team, het zitje van Mazepin of dat het ook met een witte livery gaat rijden tijdens de races wil niemand reageren. Morgenochtend zal Mazepin testen, in de middag rijdt de Duitser Mick Schumacher.