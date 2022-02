Mazepin rekent op doorgaan thuisrace: "Voorstander van sport zonder politiek"

Naast de wintertests gebeurt er momenteel nog meer in de wereld. Het nieuws wordt deze week beheerst door de hoog opgelopen spanningen in Oekraïne. Vandaag trokken Russische troepen het land binnen en is er een oorlog uitgebroken op Europese grond, mogelijk heeft dit ook invloed op de Formule 1.

In september staat namelijk de Russische Grand Prix in Sotsji op het programma. Het is dan ook maar zeer de vraag of men wel wil gaan racen in een land dat een oorlog voert in Europa. Ook andere sportevenementen moeten mogelijk op zoek naar een nieuwe locatie, de Champions League finale staat gepland in Sint Petersburg maar ook hier worden de vraagtekens steeds groter. De Britse premier Boris Johnson riep de UEFA immers op om opzoek te gaan naar een nieuwe finaleplaats.

Politiek

De enige Russische Formule 1-coureur Nikita Mazepin maakt zich echter helemaal geen zorgen. De Haas-coureur heeft vertrouwen in het doorgaan van de race in zijn moederland. Tegenover de internationale media sprak hij zich uit: "Voor zover wij hebben begrepen van de Formule 1 gaat de race zeker door. Je gaat mij daar zeker zien. Ik wordt nergens door afgeleid, ik ben altijd een enorme voorstander geweest van sport zonder politiek."

Barcelona

De Russische coureur kijkt liever naar de actie op de baan en dat stelt hem tevreden. De Rus zat gisteren voor het eerst achter het stuur en dat beviel hem. "Vandaag rijden we in Barcelona en ik kan lastig verwoorden hoe opwindend het is om de nieuwe auto te besturen en hoe opwindend het is om bij de ontwikkeling betrokken te zijn. Het is gaaf om na een jaar naar foto's te hebben gekeken eindelijk de auto in echt carbon te zien."