Testochtend 1: Ferrari snel, Verstappen productief

Vanochtend was het eindelijk zover: de eerste testweek is van start gegaan. Het was een moment waar wereldwijde vele miljoenen mensen reikhalzend naar uitkeken. In Barcelona draaiden vanochtend ,achter gesloten deuren, de heren coureurs om 09:00 de baan op voor de eerste ochtend testen van 2022.

Het was vanochtend direct druk op het circuit in Catalonië. Alle teams wilden zoveel mogelijk data verzamelen met de nieuwe auto's onder de gloednieuwe reglementen. George Russell kwam in zijn Mercedes als één van de eerste de baan op en werd direct gevolgd door een hele rits andere coureurs. Tegelijkertijd keken de teams met argusogen naar elkaar creaties, het was immers de eerste keer dat iedereen echt naar elkaars auto kon kijken. Lewis Hamilton nam dit zeer serieus en hij liep een rondje langs alle pitboxen.

Grindbak

Waarschijnlijk viel het Hamilton ook op dat men bij Red Bull een konijn uit de hoge hoed toverde. Max Verstappen draaide zijn RB18 de baan op met een zeer opvallende sidepod. Het onderdeel is het gesprek van de dag, de sidepod is enorm verschillend vergeleken met de rest van het veld. De blikken van de concurrentie maakte geen enkele indruk op Verstappen, hij reed veel rondes en zal vanmiddag waarschijnlijk de honderd rondjes passeren. Toch kende hij een momentje, de Nederlander schoot eventjes in het grind maar kon zijn weg vervolgen.

Asfaltvreters

Verstappen reed lekker door en hetzelfde gold voor Russell en Charles Leclerc. Alle drie reden ze meer dan zestig rondjes, Verstappen passeerde zelfs de grens van zeventig rondjes. Bij de teams van Haas en Alfa Romeo zullen ze zich aardig achter de oren krabbelen. Beide ploegen zagen hun coureurs zeer weinig rondjes rijden. Bij Alfa zat testcoureur Robert Kubica achter het stuur, debutant Guanyu Zhou komt zelfs pas morgen in actie.

Waar Verstappen zich focuste op het rijden van veel rondjes lag de focus bij Ferrari overduidelijk op de snelheid. Leclerc reed veel rondjes maar was ook zeer vlot. Dat is niet vreemd, Ferrari is wel vaker snel tijdens de tests. Dit doen ze meestal om de Italiaanse media achter zich te krijgen. Het is iets wat ze zeker doen in de tijden van low fuel.

Tijden

Ook Russell en McLaren-piloot Lando Norris bevonden zich vrijwel de gehele ochtend bovenaan de tijdenlijst. De tijden zeggen tijdens de tests vrijwel niets, het draait hier immers niet om. Het is voor de teams veel belangrijker om veel rondjes te rijden en genoeg data te verzamelen. Die boodschap kwam prima aan bij Verstappen, de tijden van de Nederlander waren niet buitenaards maar hij vrat het asfalt op en reed zéér veel rondjes. Hij blijft vanmiddag in de auto zitten, dan komt hij ook Hamilton weer tegen die het stuur overneemt van teammaat George Russell.

Foto's

Bekijk hieronder de foto's in het album, waarbij de sidepods en diffusers van de wagens goed in beeld zijn gebracht.