Alesi onder de indruk van nieuwe Ferrari: "Echt een pareltje"

Vandaag is de dag waar veel Ferrari-fans al weken naar uit kijken. De legendarische Italiaanse renstal trekt vandaag het doek van de nieuwe F1-75, de wagen waarmee Carlos Sainz en Charles Leclerc aankomend seizoen gaan jagen op succes. Het moet de wagen worden waarmee Ferrari terug gaat keren aan de kop van het startveld.

Gisteren lekte de eerste beelden van de nieuwe wagen echter al uit op het internet. Opvallend genoeg is dit geen zeldzaamheid, dit jaar zijn zo goed als alle auto's uitgelekt voordat de ze werden gepresenteerd. De gelekte F1-75 oogstte veel lof, het was overduidelijk dat Ferrari een eigen bolide gaat presenteren. Enkele andere teams trokken deze week het doek van de FIA-showcar in hun eigen livery.

Pareltje

Voormalig Ferrari-coureur Jean Alesi heeft de nieuwe wagen al in het echt mogen aanschouwen. De populaire Fransman is zeer enthousiast en dat steekt hij niet onder stoelen of banken. Tegenover Canal+ spreekt hij zich uit: "Ik heb de Ferrari al wat eerder gezien. Het is echt een pareltje. Hij is echt heel erg slank en hij heeft een zeer verfijnde neus. De auto is al indrukwekkend en ik hoop dat hij snel genoeg is om de Red Bulls en Mercedessen uit te dagen."

Shock

Alesi keek ook mee naar de presentaties van de andere bolides maar hij baalde stevig toen hij zag wat men daar presenteerde. De Fransman zag dat bijvoorbeeld Red Bull Racing het doek trok van een FIA-showcar in hun eigen kleuren. Alesi is blij dat zijn oude liefde dat niet doet: "Wanneer we de Ferrari te zien gaan krijgen, dan wordt het echt een shock. Alle auto's worden nogal indrukwekkend aangezien de technische regels compleet veranderen."