Hamilton met de grond gelijk gemaakt: "Schumacher zou dit nooit doen"

Lewis Hamilton en Ferrari zijn met een slecht gevoel aan de zomerstop begonnen. In Hongarije kampte Ferrari met de nodige problemen, en maakte Hamilton een terneergeslagen indruk. Jean Alesi begreep niets van Hamiltons gedrag en stelt dat Michael Schumacher dat nooit zou hebben gedaan.

In Hongarije verraste Charles Leclerc met de pole position. De Monegask begon goed aan de race, maar zakte daarna als een baksteen door het veld heen. Na afloop bleek dat hij kampte met een chassisprobleem. Hamilton verpestte zijn kwalificatie, waar hij niet eens door Q2 heen kwam. Teleurgesteld riep hij dat hij nutteloos was en dat Ferrari een andere coureur nodig had. In de race pakte hij geen punten.

Waarom zorgt Ferrari voor enorme frustratie?

Voormalig Ferrari-coureur Jean Alesi was niet onder de indruk van de performance in Hongarije. In gesprek met Corriere della Sera fileert hij Ferrari: "Ik was niet te spreken over Ferrari tijdens de Grand Prix van Hongarije. Het begon als een komedie in Italiaanse stijl en eindigde in een horrorfilm."

"George Russell gaf het meest veelzeggende inzicht toen hij gemakkelijk kon afrekenen met de auto van Leclerc. Een Ferrari die op zaterdag goed presteert, en dan op zondag volledig instort, is het meest frustrerende dat je je kunt voorstellen als liefhebber van het Steigerende Paard."

Wat zou Schumacher doen?

De uitspraken van Hamilton vallen ook niet zo goed bij Alesi. De Fransman ergerde zich aan Hamiltons woorden na de kwalificatie, en wijst naar grootheden zoals Ayrton Senna en Michael Schumacher: "Zij zouden zulke dingen nooit hebben gezegd. Ik denk dat zijn houding de mensen om hem heen demotiveert."

Hamilton gaat de zomerstop in als de nummer zes in het wereldkampioenschap. De zevenvoudig wereldkampioen heeft in de eerste races 109 WK-punten bij elkaar gereden. Zijn teamgenoot Charles Leclerc staat vijfde en heeft 151 punten weten te pakken.