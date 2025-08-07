user icon
icon

Hamilton met de grond gelijk gemaakt: "Schumacher zou dit nooit doen"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Hamilton met de grond gelijk gemaakt: "Schumacher zou dit nooit doen"
  • Gepubliceerd op 07 aug 2025 09:26
  • comments 11
  • Door: Bob Plaizier

Lewis Hamilton en Ferrari zijn met een slecht gevoel aan de zomerstop begonnen. In Hongarije kampte Ferrari met de nodige problemen, en maakte Hamilton een terneergeslagen indruk. Jean Alesi begreep niets van Hamiltons gedrag en stelt dat Michael Schumacher dat nooit zou hebben gedaan.

In Hongarije verraste Charles Leclerc met de pole position. De Monegask begon goed aan de race, maar zakte daarna als een baksteen door het veld heen. Na afloop bleek dat hij kampte met een chassisprobleem. Hamilton verpestte zijn kwalificatie, waar hij niet eens door Q2 heen kwam. Teleurgesteld riep hij dat hij nutteloos was en dat Ferrari een andere coureur nodig had. In de race pakte hij geen punten.

Meer over Lewis Hamilton Hamilton gooit olie op het vuur en ontkent botsing met Verstappen

Hamilton gooit olie op het vuur en ontkent botsing met Verstappen

3 aug
 Hamilton keert zich tegen de FIA en steunt Verstappen

Hamilton keert zich tegen de FIA en steunt Verstappen

27 jul

Waarom zorgt Ferrari voor enorme frustratie?

Voormalig Ferrari-coureur Jean Alesi was niet onder de indruk van de performance in Hongarije. In gesprek met Corriere della Sera fileert hij Ferrari: "Ik was niet te spreken over Ferrari tijdens de Grand Prix van Hongarije. Het begon als een komedie in Italiaanse stijl en eindigde in een horrorfilm."

"George Russell gaf het meest veelzeggende inzicht toen hij gemakkelijk kon afrekenen met de auto van Leclerc. Een Ferrari die op zaterdag goed presteert, en dan op zondag volledig instort, is het meest frustrerende dat je je kunt voorstellen als liefhebber van het Steigerende Paard."

Wat zou Schumacher doen?

De uitspraken van Hamilton vallen ook niet zo goed bij Alesi. De Fransman ergerde zich aan Hamiltons woorden na de kwalificatie, en wijst naar grootheden zoals Ayrton Senna en Michael Schumacher: "Zij zouden zulke dingen nooit hebben gezegd. Ik denk dat zijn houding de mensen om hem heen demotiveert."

Hamilton gaat de zomerstop in als de nummer zes in het wereldkampioenschap. De zevenvoudig wereldkampioen heeft in de eerste races 109 WK-punten bij elkaar gereden. Zijn teamgenoot Charles Leclerc staat vijfde en heeft 151 punten weten te pakken.

Statman

Posts: 37

“Hamilton gaat de winterstop in als de nummer zes in het wereldkampioenschap.”

Als nu al zeker is dat Hamilton in de winter zesde zal staan, snap ik wel dat hij gedemotiveerd is.

  • 7
  • 7 aug 2025 - 09:46
F1 Nieuws Lewis Hamilton Michael Schumacher Jean Alesi Ferrari GP Hongarije 2025

Reacties (11)

Login om te reageren
  • Statman

    Posts: 37

    “Hamilton gaat de winterstop in als de nummer zes in het wereldkampioenschap.”

    Als nu al zeker is dat Hamilton in de winter zesde zal staan, snap ik wel dat hij gedemotiveerd is.

    • + 7
    • 7 aug 2025 - 09:46
  • NicoS

    Posts: 19.173

    De stemmingen van Lewis bij Ferrari, en ook de laatste jaren bij Mercedes, zijn nog wisselvalliger dan het Nederlandse zomerweer…..;)
    Als je alles al gewonnen hebt, en weet dat je je beste tijd al achter de rug hebt, waarom dan nog doormodderen?
    Plezier? Nou ik kan mij niet voorstellen dat je er dan nog plezier in kan hebben als het zo matig gaat.
    Jezelf maar vast proberen te houden aan vroegere successen…..? Ik weet niet of dat de weg is, je moet soms accepteren dat het er gewoon niet meer inzit.
    En ja, als alles klopt dan kan hij het gerust nog wel, maar in de F1 klopt het vaker niet dan wel.
    De beste in hun sport die te lang doorgaan…., op een gegeven moment begint het gênant te worden, de geest wil nog wel, maar het lichaam doet niet meer wat je wil. Ook in de autosport gaat dat een rol spelen, of je het nou wil of niet, de sleet raakt er hoe dan ook in.
    Dat Schumacher na drie jaar weer terugkwam, was in mijn ogen de grootste fout uit z’n carrière, dat had hij nooit moeten doen.
    Je geeft je fans, maar ook jezelf valse hoop, oude glorie keert zelden of nooit meer terug.

    • + 6
    • 7 aug 2025 - 09:51
    • HermanInDeZon

      Posts: 32

      Ik ben er vrij zeker van dat moest hij de titel gehaald hebben in 2021 hij al lang gestopt was. En dat dat ook de reden is waarom hij door gaat

      In zijn ogen is hem daar onrecht aangedaan en dat wil hij herstellen

      • + 2
      • 7 aug 2025 - 09:58
    • Joeppp

      Posts: 8.004

      Eens, op een geven moment moet je stoppen maar ik kan mij voorstellen dat je niet weet wanneer. Er zal altijd een stukje hoop blijven dat het ooit nog zo wordt als vroeger. Ik denk ook niet dat het nu plezierig is maar de hoop dat je ooit nog eens het gevoel kan krijgen wat je had bij een overwinning die je behaald had of een wk is dan sterker dan de realiteit onder ogen zien. Ik denk dat dit iets heel menselijks is. Mensen gaan te lang door in een relatie waarvan iedereen ziet dat het niet meer goed komt, of blijven te lang in een baan zitten. Mensen blijven naar het casino gaan omdat ze 1x gewonnen hebben en jassen het er daarna weer doorheen en komen in de schulden. De roes als F1 coureur die een wk haalt lijkt mij 100 keer groeter dus ook veel moeilijker om afscheid van te nemen. Ik vind het interessant om te zien en te volgen, op die manier is F1 niet alleen rondjes rijden.

      • + 4
      • 7 aug 2025 - 10:03
    • NicoS

      Posts: 19.173

      Mogelijk, maar als je regelmatig van je teamgenoten gaat verliezen, weet je dat een nieuwe titel wel heel lastig gaat worden.
      Dat Lewis naar Ferrari ging las je heel veel over die achtste titel, fans geloofde daar serieus weer in, maar vergeten kennelijk dat je dan ook je teamgenoot moet verslaan. Al vanaf het begin heb ik hier geschreven dat dat wel heel lastig zou worden met Leclerc. Die zit in z’n “beste” jaren, terwijl Lewis die al een tijdje achter zich heeft, dus ook al zou Ferrari competitief zijn, dan nog zie ik geen achtste titel voor Lewis komen.
      Misschien moet er iemand binnen Lewis z’n kringen opstaan, en zeggen “het is mooi geweest…..”
      Hoe lang gaat het Ferrari publiek z’n mond houden, je gaat op een moment krijgen dat ze beginnen te morren.

      • + 3
      • 7 aug 2025 - 10:16
    • BenettonB194

      Posts: 1.431

      Ik vind dat hij nog rijdt geen enkel probleem. Als hij volle overtuiging en met de nodige zelfkritiek het niveau aankan en daar realistisch over is maar wel nog plezier en passie heeft (zie Alonso) of Michael eerder bij Mercedes, die was ook niet meer op zijn niveau maar straalde nog wel plezier uit en kwam zeker nog mee.

      Wat ik wel vind als je dat zoals Hamilton nog rijdt wees dan ook motiverend voor je team zoals Michael dat was en heb plezier en accepteer dat je niet meer het niveau van je topjaren hebt.

      • + 1
      • 7 aug 2025 - 10:30
  • 919

    Posts: 3.614

    Zijn Jantje lacht, Jantje huilt houding iedere week doet hem weinig goed, het maakt hem misschien menselijk en oprecht, maar wakkert ook iedere week het vuurtje aan om zijn houdbaarheid te bediscussiëren.

    • + 0
    • 7 aug 2025 - 10:37
  • Redcarsmatter

    Posts: 5.237

    Ik voelde zelf de demotivatie ook. Maar om persoonlijkheden uit andere tijdvakken te vergelijken met de situatie met Lewis, vind ik wat bij de haren getrokken. Senna werd maar 34 en niemand heeft zijn fin de carrière kunnen meemaken.
    Het is vooral doodjammer om een figuur als Lewis zo te zien afglijden. De jacht op zijn 8ste is een zwanenzang geworden. Ik denk niet dat de zomerstop hier veel aan zal veranderen. Ik zit de 2025-rit wel uit, maar het enthousiasme is getemperd.

    • + 1
    • 7 aug 2025 - 10:46
  • Tony

    Posts: 1.498

    Zo jammer, ze hadden vorig jaar nog een snelle en stabiele rijdersduo. Ik vind Lewis ook totaal niet bij Ferrari passen, maar wie moet hem gaan vervangen?

    • + 1
    • 7 aug 2025 - 10:52

HU Grand Prix van Hongarije

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

HUGrand Prix van Hongarije

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
560
2
Ferrari
260
3
Mercedes
236
4
Red Bull Racing
196
5
Williams
70
6
Aston Martin
52
7
Sauber
51
8
Racing Bulls
45
9
Haas F1
35
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.486
  • Podiums 132
  • Grand Prix 222
  • Land GB
  • Geb. datum 7 jan 1985 (40)
  • Geb. plaats Tewin, GB
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Ferrari
Ferrari
Bekijk volledig profiel
show sidebar