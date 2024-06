Alesi looft Vasseur: "Herhaalt het werk van Todt"

Het team van Ferrari lijkt dit jaar mee te kunnen strijden om de prijzen. Ze hebben Red Bull Racing bijgehaald, en ze hebben al twee races gewonnen. Jean Alesi wijst naar teambaas Frédéric Vasseur, en hij stelt dat de Fransman het werk van Jean Todt aan het herhalen is.

Ferrari heeft afgelopen maand het gat met Red Bull Racing enorm verkleind. Anderhalve week geleden in Monaco vielen alle puzzelstukjes op hun plaats. Ferrari kende een foutloos weekend en Charles Leclerc schreef zijn thuisrace op zijn naam. Het was de tweede zege van het jaar, Carlos Sainz wist immers ook te winnen in Australië. Teambaas Frédéric Vasseur is trots, maar hij weigert te juichen.

Vasseur hamert erop om hard door te blijven werken. Oud-coureur Jean Alesi is onder de indruk van Vasseur. Voormalig Ferrari-coureur Alesi deelt zijn complimenten in gesprek met Motorsport.com: "Frédéric Vasseur is goed bezig om deze Ferrari consistentie te geven. Ik heb de indruk dat hij het buitengewone werk herhaalt dat Jean Todt liet zien toen hij in Maranello aankwam, door een team op te bouwen waaruit vervolgens het tijdperk van Michael Schumacher ontstond. Ik hoop dat de motorspecialisten van de Cavallino een competitieve krachtbron kunnen maken voor de nieuwe regels van 2026."