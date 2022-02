Ook nieuwe Ferrari F1-75 een dag voor presentatie uitgelekt

Het is ongelooflijk maar lijkt waar te zijn. Het is Ferrari niet gelukt de F1-75 geheim te houden, want een dag voor de presentatie lijkt de eerste foto te zijn gelekt. Bij eerdere presentaties lekten ook de nieuwe livery van Red Bull, AlphaTauri en Williams uit.

Vorige week maakte Ferrari al de teamkleding bekend en daar was opvallend veel zwart in te zien. Dat zwarte zien we ook terug op de wagen zelf. Zoals verwacht zijn vooral de voor- en achtervleugel zwart, net als de bodemplaat.