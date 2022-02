Marko tevreden met Honda-samenwerking: "Kwamen met veelbelovende feedback"

Officieel gezien is Honda niet langer de motorleverancier van Red Bull Racing en AlphaTauri. De Japanners namen vorig seizoen afscheid van de koningsklasse van de autosport. Toch hebben ze de sport niet helemaal de rug toegekeerd, sterker nog ze zijn nog steeds op verregaande wijze betrokken bij de sport.

Red Bull en AlphaTauri rijden aankomende jaren immers nog gewoon met het Japanse materieel. De motoren luisteren echter niet meer naar de naam Honda, officieel zijn het de krachtbronnen van Red Bull Powertrains. Toch onderhouden de Japanners de motoren en worden ze ook in Japan in elkaar gezet. De banden zijn dan ook innig en bij Red Bull blijft men lovend.

Helpen

Red Bull-adviseur Helmut Marko is bijvoorbeeld nog steeds zeer in zijn sas met de samenwerking. De Oostenrijker blijft met complimenten strooien. In gesprek met zijn landgenoten van Kleine Zeitung laat hij blijken positieve geluiden te horen: "Honda kwam met alleen maar zeer veelbelovende feedback. Ze staan niet meer op onze auto's maar ze blijven ons in Japan nog gewoon helpen."

Synthetische brandstof

De Japanners hebben de motoren wel lichtelijk moeten aanpassen. Aankomend seizoen rijdt men immers met de gloednieuwe E10-brandstof. Maar Marko ziet dat zijn Japanse collega's het varkentje alweer hebben gewassen. "Het ziet er weer heel erg positief uit. Het aandeel van de synthetische brandstof wordt dit jaar weer verhoogd, het gaat van vijf naar tien procent. Die aanpassing vroeg om veel veranderingen."