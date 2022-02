Albon legt voorbereiding op F1-seizoen uit: "Ben gaan karten met Jenson Button"

Alex Albon is druk bezig geweest met de voorbereidingen voor zijn terugkeer op de F1 grid bij Williams. Albon voegt zich dit seizoen bij Nicholas Latifi, nadat hij vorig jaar test- en reserverijder was voor Red Bull Racing.

Op de website van Williams zegt hij: "De winter staat voor mij in de eerste plaats in het teken van tijd doorbrengen met familie en vrienden en me daarna voorbereiden op het seizoen. Ik heb veel tijd doorgebracht in Los Angeles omdat het weer daar in de winter zo goed is, zeker vergeleken met wat we gewend zijn in Engeland."

"Toen ik in Californië was, concentreerde ik me vooral op de fitness elementen van het voorseizoen. Mijn trainer Patrick Harding is met me meegegaan naar Los Angeles en hij heeft me een gedisciplineerde routine opgelegd, zodat ik zo goed mogelijk voorbereid ben en meteen aan de slag kan. We trainen vijf of zes dagen per week, waarbij elke dag uit dubbele sessies bestaat."

"Wat de specifieke trainingen betreft is het een mix van alles, maar de belangrijkste focus ligt op het leggen van een goede basis voor het komende seizoen. Wat dat betekent is een beetje meer spieren kweken en het krijgen van een goede basis cardio, zodat wanneer we klaar zijn voor voor de eerste race van het seizoen in Bahrein."

Karten met wereldkampioen Button

Naast de training had Albon ook een ontmoeting met Williams senior adviseur en de wereldkampioen Formule 1 van 2009, Jenson Button: "Terwijl ik in Los Angeles was kreeg ik de kans om Jenson Button te ontmoeten op zijn lokale kartbaan. Karten is geweldig; het houdt je niet alleen scherp, maar het is racen in zijn puurste vorm."

"Het is duidelijk geen Formule 1-auto, maar ze zijn zo snel in verhouding tot de circuits waarop je rijdt, dus het is echt een van de weinige dingen die in de buurt komt. Mentaal helpt het je om je hersenen weer in het ritme van het racen te krijgen, terwijl al het gevoel via je handen, billen en rug je fysiek in de modus brengt voor het echte werk."

"Jenson was natuurlijk goede competitie voor mij - hij is zo snel als je zou verwachten en het is gewoon leuk om met hem te racen."

Simulatorwerk

Het Williams-team werkt keihard om zich voor te bereiden op het nieuwe seizoen, dus Albon heeft ook in de simulator gewerkt. "Nu we steeds dichter bij de start van het seizoen komen, begint het allemaal superdruk te worden. Ik heb de bouw van de auto nauwlettend in de gaten gehouden, maar het is ook mijn verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de auto goed aanvoelt op de simulator."