Horner kan Mercedes-rondleiding vergeten

Red Bull-teambaas Christian Horner haalde afgelopen weekend een hilarische stunt uit. De Brit was aanwezig bij de Autosport Awards en bood daar enthousiast mee bij de bijhorende veiling. Hij wist zelfs iedereen te overbieden bij een nogal bijzonder veilingsitem waardoor hij zich kon opmaken voor een bijzonder bezoekje.

Horner bracht namelijk het hoogste bod uit op een rondleiding op de Mercedes-fabriek voor vier personen. De teambaas van Max Verstappen kreeg de lachers op zijn hand en hij leek zich te verheugen op een bezoekje aan het hoofdkwartier van de grote concurrent. Nu blijkt dat Horner het bezoekje op zijn buik kan schrijven.

Kleine lettertjes

De Red Bull-teambaas had namelijk de kleine lettertjes van de veiling niet doorgenomen. In die voorwaarden staat namelijk dat er geen werknemers van andere Formule 1-teams mochten deelnemen aan de veiling voor de Mercedes-rondleiding. Horner zal het geld waarschijnlijk niet terug gaan vragen, de opbrengst van de veiling ging namelijk naar het goede doel 'Grand Prix Trust'.

Grand Prix Trust

Deze stichting is gericht op voormalig Formule 1-werknemers. Grand Prix Trust zet zich in werknemers die hun werk door ziekte niet meer kunnen uitvoeren. De veiling op zichzelf was een groot succes, er werd een bedrag van ongeveer 60.000 euro opgehaald. Horner ging overigens niet met lege handen naar huis, hij nam een prijs voor Max Verstappen in ontvangst. Daarnaast werd de Red Bull van vorig jaar verkozen tot de beste internationale wagen van het jaar.