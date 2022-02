Horner biedt hoogste bedrag voor bijzonder veilingsitem

Red Bull-teambaas Christian Horner liet afgelopen weekend zien te beschikken over een fikse dosis gezonde humor. De Britse teambaas was aanwezig bij de Autosport Awards en besloot daar bij de traditionele veiling zijn lolbroek aan te trekken. Hij bood namelijk met succes mee op een nogal bijzonder veilingsitem.

Horner nam op het gala een prijs voor zijn stercoureur Max Verstappen in ontvangst. De Nederlandse wereldkampioen was zelf niet aanwezig om de de prijs voor beste internationale coureur in ontvangst te nemen. Horner nam trouw de honneurs waar en besloot daarna van de gelegenheid gebruik te maken tijdens de traditionele veiling voor het goede doel.

Horner bood namelijk mee op een bezoek aan de fabriek van concurrent Mercedes. De Brit bood enthousiast mee voor het bezoekje aan de basis in Brackley. De Red Bull-baas bood uiteindelijk 4000 pond en niemand anders ging over dit bod heen. Dat betekent dat Horner de winnaar is en binnenkort naar Brackley mag afreizen voor een rondleiding. Het is nog niet bekend wanneer dit bezoek gaat plaatsvinden en of Mercedes het grapje kan waarderen.