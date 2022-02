Russell ziet crash met Bottas als meest gênante moment

George Russell kende in zijn korte F1-carrière uiteraard hoogte en dieptepunten. De Brit sprak over zijn meest gênante moment en dat is toch wel de crash met Valtteri Bottas in 2021, op het circuit van Imola. Het seizoen 2021 was zonder twijfel de grootste uitdaging die Russell heeft gekend in de F1. Bij het ingaan van het laatste jaar van zijn contract bij Williams was hij op zoek naar de kans om zichzelf te bewijzen richting Mercedes.

Russell bereikte dat doel: Mercedes contracteerde hem uiteindelijk als vervanger voor Bottas in 2022, wat betekent dat de Brit, die volgende week 24 wordt, de teamgenoot wordt van zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton.

Ruzie met Bottas

In het begin van 2021 was echter al duidelijk dat Russell aan het vechten was voor zijn plek in 2022 bij Mercedes. De Brit stond onder contract bij Mercedes maar was verhuurd aan Williams. De kans op een stoeltje naast Hamilton werd alsmaar groter, zeker gezien Bottas opnieuw een contract tekende van slechts één jaar.

Tijdens de tweede race van het kampioenschap op het circuit van Imola gaat het echter mis. Russell probeerden Bottas te passeren, maar in plaats daarvan crashten ze bij het ingaan van de Tamburello bocht, wat leidde tot een angstaanjagende crash van meer dan 200 kilometer per uur.

Gelukkig raakte geen van beide coureurs gewond, hoewel een woedende Russell naar Bottas liep om hem een klap op zijn helm te geven, nadat hij de middelvinger van Bottas had gekregen. Russell verontschuldigde zich later voor zijn acties.

In een Petronas Motorsports video getiteld 'Getting to Know George Russell', onthulde de Brit dat deze crash zijn meest gênante ervaring in de Formule 1 was. Russell zegt hierover: "Mijn meest gênante moment in de F1...waarschijnlijk de crash met Valtteri in Imola, 2021."

Het leidde tot spanningen binnen Mercedes, met een zeer boze Toto Wolff.

Favoriete race

Natuurlijk zijn niet alle F1-verhalen van Russell tot nu toe waarbij een Mercedes betrokken was, een negatieve ervaring geweest, want hij beschouwt tot nu toe de Grand Prix van Sakhir van 2020, waar hij bij Mercedes inviel voor Hamilton, als zijn favoriete race in de F1: "Mijn favoriete race waaraan ik heb deelgenomen, is zonder twijfel toen ik voor Mercedes reed tijdens de Grand Prix van Sakhir."

Op de vraag wanneer hij denkt voor het eerst met Mercedes op het podium te staan, antwoordde hij: "De eerste race van 2022, de Grand Prix van Bahrain."