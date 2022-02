Brown wil dat de FIA opschiet: "Kunnen geloofwaardigheid terugwinnen"

Eind deze maand maken de heren coureurs hun eerste meters van het seizoen tijdens de eerste wintertest. Terwijl het aankomende seizoen dus op de deur klopt is de vorige jaargang nog altijd niet afgesloten. De discutabele seizoensfinale blijft als een grote donderwolk boven de sport hangen.

Autosportfederatie FIA is inmiddels hard bezig met een diepgravend onderzoek naar de gebeurtenissen in Abu Dhabi. Men richt zich vooral op de gebeurtenissen in de slotfase van de desbetreffende race. Wedstrijdleider Michael Masi maakte hier enkele discutabele beslissingen. Hierdoor kon Max Verstappen in de allerlaatste ronde de aanval openen op zijn titelrivaal Lewis Hamilton, de inhaalactie was succesvol en Verstappen werd wereldkampioen. Sindsdien bevindt Masi zich in het oog van de storm.

Geloofwaardigheid

De FIA is bezig met het onderzoek en men wil de resultaten hiervan presenteren vlak voor de aankomende seizoensopener in Bahrein. McLaren-teambaas Zak Brown is zeer blij met het onderzoek. De goedlachse Amerikaan spreekt zich uit bij Sky Sports: "De sport kan hiermee zeker zijn geloofwaardigheid terug winnen. Het is niet de eerste keer dat een scheidsrechter een controversiële beslissing maakt. Deze beslissing was nogal groot maar ik denk dat de sport ervan heeft geleerd."

Teleurgesteld

Brown is blij met het aanstaande onderzoek, toch steekt er iets. De Amerikaan hekelt namelijk de duur van het onderzoek van de autosportbond. "Het enige waar ik nogal teleurgesteld in ben is het feit dat we de resultaten waarschijnlijk pas vlak voor de eerste race krijgen. Onderzoek doen hoeft niet zo lang te duren. Laten we het snel afronden. Laten we bij de eerste race van het jaar praten over die race. Laten we dan hopen dat we niet meer hoeven te praten over die laatste race."