Williams voegt toptalent O'Sullivan aan opleidingsploeg

Het team van Williams is een zeer grote naam in de Formule 1. De Britse renstal rijdt al zeer lang in de sport en kende dan ook veel successen. De afgelopen jaren was de renstal echter in een soort dipje beland. Langzamerhand klimt de ploeg uit een diep moeras en op elk gebied slaan ze hun slag.

De Britse formatie rijdt aankomend seizoen met Nicholas Latifi en Alexander Albon in de koningsklasse van de autosport. Maar dat duo heeft natuurlijk ook niet het heilige vuur dus in de toekomst zal er vers bloed binnen gehaald moeten worden. Williams is zich daar zeer bewust van en ze hebben dan ook een aardige juniorenploeg.

We are delighted to welcome @ZakOSullivan as the newest member of our Driver Academy! 🤝 — Williams Racing (@WilliamsRacing) February 4, 2022

Deze week heeft de renstal weer een jong talent toegevoegd aan de juniorenploeg. Ze hebben namelijk de zestien jarige Brit Zak O'Sullivan toegevoegd aan hun Academy. De Brit reed vorig seizoen in de GB3, voorheen de Britse Formule 3. Hij deed dat zeker niet onverdienstelijk en kroonde zich dan ook tot kampioen. Hij zal dit jaar met Carlin in de Formule 3 gaan racen.