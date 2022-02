Video: Red Bull deelt beelden van Verstappens ijs-avonturen

Eerder deze week verschenen er op het internet al filmpjes van Max Verstappen die zich op een bevroren Oostenrijks meer klaarmaakte voor een rondje racen over het ijs. Hij stond naast een lokale motorrijder uit de Red Bull-stal. Het was echter niet geheel duidelijk hoe de beelden er precies uit kwamen te zien.

Tot gisteren want Red Bull heeft beelden gedeeld van het spectaculaire promotiefilmpje. Te zien is dat Verstappen en zijn Oostenrijkse maatje zowel overdag als in de nachtelijke uurtjes over het tijdelijke ijs-circuit jagen.