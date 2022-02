Haas onthult morgen livery voor aankomend seizoen

Alle Formule 1-teams zijn momenteel hard bezig met de voorbereidingen op het aankomende Formule 1-seizoen. Het is duidelijk dat de wagens er door de nieuwe reglementen anders uit zullen zien dan tijdens de voorgaande seizoenen. Maar niet alleen het chassis zal anders zijn, enkele teams zullen ook in andere livery's aan de start verschijnen.

Het team van Haas is daar een voorbeeld van, de Amerikaanse renstal zal met een nieuwe livery aan de start verschijnen. Ze staat te popelen om hun nieuwe look aan de buitenwereld te onthullen, daarom laten ze morgen al hun nieuwe kleuren zien. Haas zal morgen het doek trekken van hun wagen in nieuwe livery, ze onthullen dus nog niet hun strijdwapen voor het komende seizoen.