Verstappen dankt fans en media na Laureus nominatie: "Geweldig na zo'n intens seizoen"

Max Verstappen kende afgelopen seizoen een enorm succesvol jaar. De Nederlandse Red Bull-coureur leverde een ongekende titelstrijd met zijn rivaal Lewis Hamilton. Verstappen kwam als winnaar uit de bus en pakte zijn eerste wereldtitel uit zijn loopbaan. Met zijn successen oogstte hij veel lof uit binnen én buitenland.

Hij werd dan ook meermaals genomineerd voor enkele grote sportprijzen. In Nederland versloeg hij enkele succesvolle Olympiërs en werd hij verkozen tot sportman van het jaar. Ook internationaal viel zijn succes op, gisteren werd namelijk bekend dat Verstappen ook genomineerd is voor een prestigieuze Laureus Award. Ook bij de Oscars van de sportwereld maakt de Nederlander kans op de titel sportman van het jaar.

Media

Verstappen kan met zijn nominatie in de voetsporen treden van onder andere Michael Schumacher, Sebastian Vettel en Lewis Hamilton. De Limburger reageert op zijn eigen site verheugd op zijn nominatie: "Ten eerste wil ik de media bedanken voor de nominatie van de Laureus Sportman van het Jaar award. Het is geweldig dat ik na zo'n intens seizoen genomineerd wordt voor zo'n prijs. De meeste dank gaat echter uit naar mijn team Red Bull Racing en motorleverancier Honda, zij hebben mij een winnende auto gegeven."

Orange Army

De Nederlander eindigde in bijna elke Grand Prix van 2021 op het podium. Hij werd dan ook op veel circuits hartstochtelijk toegejuicht door zeer veel fans. Ook de fans kunnen op een bedankje rekenen: "Ik wil ook alle fans die mij hebben gesteund enorm bedanken. Het was geweldig om het Orange Army over de hele wereld te zien."